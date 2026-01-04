Solarino, presentato “Raggi di Luce”, il prezioso libretto poetico di Santo Carpinteri

Una nuova opera poetica ha visto la luce nel mese di dicembre 2025, presentata a Solarino, nell’aula consiliare, alla presenza di un folto pubblico. La silloge poetica è di Santo Carpinteri e prende il nome di “Raggi di Luce”. Si tratta di una raccolta poetica, che dipana con grazia spezzoni di vita vissuta. I temi dell’esistenza umana vengono trattati in modo poetico attraverso un live motive che è sempre lo stesso, l’amore declinato nelle varie forme umane, per la madre, per gli affetti familiari, per madre terra, per la fede e per la speranza, intesa come ricerca possibile di fiducia verso la vita e poi tutti quegli elementi dell’esistenza di ogni giorno come narrazioni di un percorso personale. La presentazione, realizzata dalla prof.ssa Stefania Germenia, mette in evidenza un parallelismo “con la più grande tradizione letteraria siciliana che, da Giovanni Meli a Salvatore Quasimodo, ha saputo dare voce al cuore ed alla storia di un popolo”. Secondo Germenia, Carpinteri sembra raccogliere questi insegnamenti, trasformando la propria esperienza personale in parole, che diventano patrimonio comune. Nella silloge i versi incantano il fruitore, in quanto i temi del vivere giornaliero sono elementi fondanti, la memoria, gli affetti, la famiglia, la madre, l’amore e la terra di Sicilia fanno da corollario ad un poetare che è protagonismo, inno ai valori ed al culto del bello.

Le varie liriche sono radicate nella tradizione e nel culto religioso come luogo di ricerca trascendentale per infondere speranza nel domani. Il poeta Carpinteri è un essere capace di esprimere i sensi più profondi della propria anima, catturando il lettore con sentimento ed intima profondità. La silloge contiene, oltre la presentazione della prof.ssa Germenia, una dedica ad opera del prof. Enzo Lonero, dirigente scolastico del 2° Istituto Comprensivo “Manzoni-Dolci” di Priolo Gargallo, che compie un viaggio di osservazione della poetica di Carpinteri come ex collega presso l’Istituto Comprensivo “E. Vittorini” di Solarino e come intimo amico. Lonero ne parla come “l’uomo che è riuscito ad aprire il proprio mondo con coraggio, esponendo la propria poesia all’attenta analisi dei propri lettori. Raggi di luce rappresenta il desiderio di riconoscere il valore dell’amico Santo e di tributargli un riconoscimento come poeta sensibile, dall’animo nobile e puro”. La silloge trasuda umanità e quella naturale tendenza a privilegiare sentimenti e valori, che si legano alla famiglia, alla terra d’origine ed a quella capacità non comune di saper rielaborare con forza e spirito di sopravvivenza tutte le avversità della vita. Il poeta Carpinteri, con la propria poesia, ha saputo conciliare l’ordinarietà della vita quotidiana con la bellezza e la grandiosità della propria forza poetica. Lo scritto ci restituisce la consapevolezza che è possibile conciliare il tempo dedicato al lavoro ed agli obblighi della vita e quello speso a perseguire quella forza generatrice, che è insita nei sognatori, nei creativi e nei poeti. Durante la presentazione del libretto, avvenuta quasi a fine dicembre, la figlia del poeta, Paola Carpinteri, ha fatto ascoltare due liriche declamate dalla stessa voce del padre e registrate mentre egli si trovava in ospedale, malato terminale, prima che morisse. Il libretto, che è infatti una pubblicazione postuma, non è in vendita, è stato omaggiato a partenti ed amici che erano presenti all’evento conoscitivo.

L’invito alla lettura della poetica di Carpinteri è un chiaro richiamo alla memoria dell’uomo ed al raggiungimento del suo traguardo, reso possibile dalla capacità di tradurre in versi i moti più intimi dell’anima. La silloge presenta una scrittura semplice, lineare, che si palesa e tocca l’intimo del lettore per la sua elasticità ed immediatezza. La raccolta poetica è suddivisa in sezioni: amore, madre, Sicilia, religione, speranza, diario di vita. Il richiamo ai temi della fede, della religione è forte e alimenta uno stile intimo e generoso, intriso di lode all’Eterno, di bisogno di introspezione e di contemplazione. Nelle varie liriche le metafore sono intense e trasudano immagini di grande effetto. Lo stile del poetare è ricco di aggettivi, che vogliono trasfondere quante più emozioni possibili e lasciar immaginare quante più scene del vivere umano. Ritrovarsi tra le mani questo libretto, che racchiude la poetica di Santo Carpinteri, è come compiere un percorso che lambisce varie stazioni e tante stagioni esistenziali, svelando una capacità raffinata di entrare nei temi con eleganza, con sottile abilità di interpretazione, lasciando il lettore sommerso di emozioni ed intento a compiere una riflessione personale su quanto letto. Lo scritto si presenta come una lettura godibile, intimistica ed utile alla meditazione su tematiche del vissuto quotidiano e del mondo spirituale.