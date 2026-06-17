Solarino presente al Jamboree 2027, Francesco Urciullo selezionato per l’evento scout mondiale

A 14 anni è stato selezionato per rappresentare il gruppo scout Solarino 1 al Jamboree Mondiale 2027, in Polonia. Un traguardo straordinario per Francesco Urciullo che segna un primato assoluto non soltanto per la comunità scout ma per l’intera città di Solarino: mai prima d’ora un membro del gruppo aveva raggiunto questo livello.

Fondato da Robert Baden-Powell nel 1920, il Jamboree è l’evento più atteso e più importante del movimento scout mondiale: ogni quattro anni, infatti, riunisce decine di migliaia di giovani provenienti da oltre 170 Paesi e rappresenta una straordinaria esperienza di incontro, dialogo e crescita umana. Un appuntamento con il mondo del quale Francesco sarà protagonista e testimone diretto.

“A Francesco va tutto il sostegno, l’affetto e la gioia del nostro gruppo – hanno scritto i capi scout del Solarino 1 sui social, annunciando la notizia -, felici di condividere con lui questo importante traguardo e di accompagnarlo lungo questo straordinario percorso di crescita, incontro e scoperta. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio il nostro gruppo e la nostra comunità, vivendo un’esperienza unica insieme a migliaia di scout provenienti da tutto il mondo. Buona caccia, Francesco!”.

Francesco è un gio