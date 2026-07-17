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Politica Comunicazione

Solarino, prorogato il termine per i creditori del Comune: istanze entro il 18 agosto

di Ottavio Gintoli ·
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Tempo fino al 18 agosto

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La presentazione delle istanze per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva per i creditori del Comune di Solarino è stata prorogata al 18 agosto 2026 alle 13.00.

Lo ha annunciato il Comune, comunicando quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, ampliando il termine inizialmente previsto per il 17 luglio.

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L’ente comunica inoltre, a chiunque ritenga di averne diritto, a presentare apposita istanza da ritirare negli orari di apertura presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Solarino o scaricabile dal sito web dell’Ente (www.comune.solarino.sr.it).

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Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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