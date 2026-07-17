Solarino, prorogato il termine per i creditori del Comune: istanze entro il 18 agosto

La presentazione delle istanze per la formazione del piano di rilevazione della massa passiva per i creditori del Comune di Solarino è stata prorogata al 18 agosto 2026 alle 13.00.
Lo ha annunciato il Comune, comunicando quanto deliberato dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, ampliando il termine inizialmente previsto per il 17 luglio.
L’ente comunica inoltre, a chiunque ritenga di averne diritto, a presentare apposita istanza da ritirare negli orari di apertura presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Solarino o scaricabile dal sito web dell’Ente (www.comune.solarino.sr.it).