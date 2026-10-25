Solarino, resa dei conti Spada-Carta: il sindaco chiama i consiglieri. Sfida sulla Giunta

Politica · Comune e Ars

La domanda è apparentemente semplice: da che parte state? Ma dietro l’appello rivolto da Tiziano Spada ai quattro consiglieri comunali di Solarino – Sebastiano Scorpo, Emilio Terranova, il presidente dell’aula Giuseppe Pelligra e l’assessore Benedetta Italia -, si nasconde una partita politica che potrebbe decidere il futuro della sua amministrazione. Perché lo scontro con Giuseppe Carta, esploso all’Assemblea regionale siciliana durante la discussione sui finanziamenti alle Aerca, sembra ormai trasformarsi in una resa dei conti destinata a consumarsi anche in Consiglio comunale.

Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, ha chiamato direttamente in causa i quattro consiglieri chiedendo loro di chiarire se intendano schierarsi dalla parte della comunità solarinese nella battaglia per i finanziamenti regionali. Un appello che, al di là della questione economica, assume un significato politico preciso: verificare se esistano ancora i presupposti per tenere insieme la maggioranza nata dall’accordo con Carta.

Per comprendere la portata dello scontro bisogna tornare indietro. Carta, attraverso l’azione politica di alcuni consiglieri, tra cui Scorpo, aveva contribuito alla caduta dell’amministrazione guidata da Peppe Germano. Successivamente, però, proprio Spada aveva scelto di stringere un’alleanza con il deputato di Grande Sicilia per conquistare il Comune di Solarino. Una decisione che non era passata inosservata e che aveva provocato malumori e polemiche anche all’interno del Partito Democratico. Quell’intesa, che aveva consentito di costruire una maggioranza amministrativa, oggi appare arrivata al punto di rottura. Dopo l’azzeramento della Giunta deciso da Spada nei mesi scorsi e l’esclusione di un assessore riconducibile all’area di Carta, i rapporti tra i due deputati si sono progressivamente deteriorati.

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Adesso la partita si sposta sui numeri. Se i quattro consiglieri chiamati in causa da Spada decidessero di sostenere il sindaco, l’amministrazione potrebbe proseguire con una maggioranza politicamente più definita e rafforzata. Ma sarebbe, nei fatti, la certificazione della rottura definitiva con Carta. Se invece scegliessero di restare nell’orbita politica del deputato di Grande Sicilia, lo scenario sarebbe opposto: Carta potrebbe contare su una componente consiliare potenzialmente decisiva per arrivare a una mozione di sfiducia e mettere fine anticipatamente all’esperienza amministrativa di Spada. Una prospettiva che dipenderebbe, naturalmente, dalla consistenza effettiva dei voti disponibili in Consiglio.

A far precipitare la situazione è stata la discussione all’Ars sui 4 milioni di euro destinati ad alcuni Comuni delle Aree a elevato rischio di crisi ambientale. Spada ha contestato l’esclusione di Floridia e Solarino dalla specifica misura, mentre Carta ha difeso criteri di assegnazione più restrittivi, legati alla presenza degli impianti industriali e agli interventi già sostenuti dagli enti locali.

Il confronto tra i due è degenerato in un acceso scontro in aula. Nei giorni successivi, Spada è tornato sull’argomento denunciando quello che considera un “ricatto politico” nei confronti delle amministrazioni che non si piegherebbero a determinate richieste. Accuse politiche che chiamano direttamente in causa gli equilibri locali, senza che sia accertato un collegamento tra le scelte sui finanziamenti e le vicende delle Giunte comunali.

La frattura si inserisce in un quadro più ampio, segnato anche dalla distribuzione delle risorse previste dalla manovra regionale “Coesione e crescita”. Negli elenchi dei contributi contestati dalle amministrazioni locali risultano esclusi cinque Comuni della provincia di Siracusa: Floridia, Solarino, Lentini, Ferla e Francofonte. Un dato che assume un peso politico particolare perché Floridia, Solarino e Lentini sono amministrazioni vicine a Spada. Restano invece fuori dagli elenchi anche la più piccola Ferla e Francofonte, attualmente commissariata dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Si tratta, comunque, di finanziamenti distinti dalla specifica misura Aerca che ha provocato lo scontro tra i due deputati.

A rendere ancora più evidente la spaccatura è intervenuto il sindaco di Floridia, Marco Carianni, legato a Spada da un rapporto di amicizia personale e vicinanza politica. Con un messaggio pubblicato sui social, Carianni ha scelto di schierarsi apertamente al fianco del collega: “Non esiste nessuno che possa ricattarci o che possa, attraverso atteggiamenti minacciosi, farci piegare a delle logiche che non rappresentano minimamente i valori per cui siamo scesi in politica”. Poi il sostegno esplicito: “Noi floridiani siamo accanto a Tiziano e ai cittadini di Solarino in questa battaglia di libertà e di democrazia”.

Carianni ha concluso il suo intervento con un messaggio ancora più duro, rivolto a chi, a suo giudizio, starebbe esultando per la mancata assegnazione dei finanziamenti: “A te che stai leggendo, che sghignazzi perché sei contento che il finanziamento sia stato bocciato, e che pensi di avere avuto la meglio su di noi e le nostre città, voglio che tu sappia che non hai vinto nulla ed hai ben poco da ridere. Queste due comunità ti torneranno con gli interessi sta spirtizza. A presto”. Parole che certificano quanto il confronto abbia ormai superato il terreno della discussione sulle risorse economiche per diventare uno scontro politico tra due aree che fino a poco tempo fa avevano trovato un’intesa amministrativa.

La questione, adesso, è capire se Spada riuscirà a portare dalla propria parte i quattro consiglieri chiamati pubblicamente in causa oppure se questi ultimi continueranno a riconoscersi nella linea di Carta. È qui che si giocherà il futuro dell’amministrazione di Solarino. Perché la battaglia sui fondi regionali potrebbe essere soltanto il passaggio più visibile di una rottura maturata da tempo. E quella che era nata come un’alleanza, non senza polemiche, rischia di concludersi con una sfiducia.