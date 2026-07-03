Solarino, rifiuti abbandonati davanti al Ccr: sequestrato autocarro, due denunciati

Nella serata di giovedì 2 luglio, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, una pattuglia del corpo di Polizia Municipale di Solarino è intervenuta nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (CCR), dove ha sorpreso un autocarro fermo davanti all’ingresso della struttura, chiusa al pubblico in quanto in orario notturno.

Gli operatori hanno accertato che erano in corso operazioni di scarico sulla pubblica via di rifiuti urbani e rifiuti ingombranti, provvedendo a interrompere immediatamente l’attività e ad identificare le persone presenti.

All’esito dei primi accertamenti, sono stati eseguiti il sequestro dell’autocarro utilizzato, il sequestro dei rifiuti e degli ulteriori beni ritenuti rilevanti ai fini delle indagini, con contestuale informazione alla Procura della Repubblica di Siracusa, che coordina il procedimento.

L’attività investigativa è finalizzata all’accertamento delle responsabilità e alla ricostruzione della provenienza dei rifiuti conferiti abusivamente. L’operazione svolta evidenzia come il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti rappresenti una delle priorità dell’azione di controllo del territorio, sia per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano sia per la salvaguardia della salute pubblica.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti delle persone coinvolte, opera il principio della presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva.

“Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti e delle disposizioni impartite dal gestore del servizio – sottolinea il sindaco Tiziano Spada -. Con la nuova normativa e le pene severe previste, saranno perseguiti i responsabili di abbandono incontrollato o abusivo di rifiuti, nell’interesse della città e nel rispetto della legge. Il principio è semplice: chi sbaglia deve pagare. Ringrazio il corpo di Polizia Municipale, il comandante e gli agenti intervenuti. Continueremo a portare avanti un controllo minuzioso del territorio e a reprimere questi atteggiamenti criminosi. Solarino e i solarinesi non meritano queste condotte negative, per questo non faremo sconti a nessuno”.