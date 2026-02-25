Solarino, va in escandescenza: sedato dalla Municipale e poi denunciato

“Voglio complimentarmi personalmente con il corpo di Polizia Municipale di Solarino e con gli agenti coinvolti, per la prontezza nell’intervento e la capacità di gestire una situazione molto delicata nella mattinata di domenica”. A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale e sindaco di Solarino, in relazione all’intervento della pattuglia della Polizia Municipale solarinese, composta dall’assistente Oliva e dall’agente Inganne, per sedare lo stato di agitazione di un soggetto residente in città.

Il lancio di oggetti compiuto dall’uomo ha danneggiato il parabrezza di un’auto in sosta, e danneggiato la carrozzeria di un’altra. La pattuglia della Polizia Municipale, subito dopo aver provveduto a bloccare la strada e mettere in sicurezza i passanti, ha cercato di convincere la persona a desistere dal suo intento, riuscendoci anche con l’intervento dei Carabinieri.

L’uomo, scortato e accompagnato negli uffici della polizia municipale, ha ammesso anche di aver incendiato le bandiere del gruppo Scout in piazza del plebiscito, nella notte tra sabato e domenica. Dopo essere stata accompagnata al Pronto Soccorso di Siracusa per un accertamento sanitario obbligatorio, l’uomo ha tentato di aggredire un infermiere, ma fortunatamente è stato bloccato prontamente dall’assistente Oliva. Proprio a questo punto, mentre stava venendo immobilizzato, il soggetto perdeva dal giubbotto un coltello a serramanico, che veniva immediatamente sequestrato dagli agenti della Polizia Municipale.

“Il soggetto è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e la Polizia Municipale lo ha deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento e porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere – continua Spada -. Se non fosse stato per la prontezza e la professionalità degli agenti, la vicenda avrebbe avuto conseguenze molto diverse sia in strada che al Pronto Soccorso di Siracusa. Lavoriamo ogni giorno per rendere il nostro territorio più sicuro: a breve sarà installato un impianto di videosorveglianza per controllare le diverse zone della città e reprimere qualsiasi comportamento negativo. Parallelamente, in sinergia con le realtà sociali del territorio, siamo attenti alle situazioni che riguardano alcuni nostri compaesani che vivono momenti particolari, perché a Solarino non vogliamo lasciare indietro nessuno”.