Solarino verso il dissesto: stasera seduta calda in Consiglio comunale

Solarino a un passo dalla dichiarazione di dissesto finanziario. La decisione verrà presumibilmente deliberata oggi alle 19.30 in Consiglio comunale e deriva anche dall’invito del Collegio dei Revisori dei Conti.

Quella dell’Organo di Revisione (Francesco Saverio Liuni, Michelangelo Aurnia e Pino Erba) è una relazione durissima, che sul rendiconto della gestione per l’anno 2024 ha evidenziato squilibri finanziari tali da imporre all’Ente, sottoposto già a un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) approvato dalla Corte dei conti nell’aprile 2023, di dichiarare lo stato di dissesto. Nelle sue conclusioni, l’Organo di Revisione ha prescritto che, viste le condizioni inequivocabili di squilibrio, il Comune debba adottarlo, “senza ulteriore indugio”.

La situazione finanziaria è ritenuta “in peggioramento, già notevolmente compromessa negli esercizi precedenti”. Il risultato di amministrazione per il 2024 è negativo, con un disavanzo di 808.650,16 euro, segnando un’inversione di tendenza drammatica rispetto agli avanzi registrati nel 2022 (1.878.275,37 euro) e nel 2023 (716.070,27 euro).

Il quadro è reso ancora più grave dagli “extra disavanzi”, ossia disavanzi che non hanno permesso di coprire le quote iscritte nei bilanci. Questi extra disavanzi ammontano per il 2024 a 4.117.314,09 euro, per un totale di 7.729.324,26 euro nel triennio 2022-2024.

L’aggravarsi di tali risultati e “l’impossibilità oggettiva di prevedere copertura” comportano l’impossibilità di sostenere ulteriormente il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. La parte disponibile del risultato di amministrazione 2024 risulta anch’essa pesantemente in passivo: – 14.492.067,54 euro.

Lo scorso mese è stato approvato il Rendiconto 2024 con il voto favorevole dei soli consiglieri di maggioranza e il no dei 4 componenti dell’opposizione, testimoniando un disavanzo di oltre 15 milioni di euro e il nuovo invito da parte dei tecnici a dichiarare il dissesto finanziario dell’Ente.