Solarium di via Luigi Cassia. Ponzio (Dc): “monitoraggio in corso e proposta per una gestione più efficiente”

La vicepresidente regionale della Democrazia Cristiana, Samanta Ponzio, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione relativa all’area di via Luigi Cassia, anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti.

“Si prende atto con favore dell’avvio, seppur tardivo, dei lavori per il montaggio del solarium previsto per la stagione estiva – sottolinea – Tuttavia, resta aperto un tema importante: la chiarezza sul regime economico della concessione a noleggio. In particolare, si ritiene opportuno che l’Amministrazione comunale chiarisca se l’onere economico a carico della collettività decorra dalla data di appalto o dall’effettiva messa in funzione della struttura. Si tratta di un’informazione necessaria per garantire trasparenza e tutela dell’interesse pubblico”.





Per evitare ogni anno ritardi e disagi, la Ponzio propone l’introduzione di un sistema di rotazione annuale per l’installazione dei solarium nelle diverse zone della città. Una programmazione anticipata e distribuita equamente sul territorio consentirebbe una gestione più efficiente dei tempi e delle risorse. In quest’ottica, si suggerisce che dalla prossima stagione estiva le operazioni abbiano inizio dalle aree più periferiche e meno centrali, prevedendo per Ortigia una collocazione finale nella turnazione. Questo approccio garantirebbe a tutti i quartieri un accesso equo ai servizi e una fruibilità più tempestiva delle strutture soprattutto nelle zone spesso dimenticate.

“In merito alla pubblica illuminazione, già oggetto di attenzione da parte di altri rappresentanti istituzionali – conclude – si evidenzia la necessità di una soluzione definitiva. L’assenza di illuminazione serale da diverse settimane contribuisce a creare una percezione di insicurezza che non può essere sottovalutata. È fondamentale sottolineare che via Luigi Cassia e le zone limitrofe rappresentano aree della città troppo spesso trascurate, che invece meriterebbero una seria opera di riqualificazione. Nessun quartiere deve sentirsi dimenticato: ogni zona di Siracusa ha pari dignità e deve poter contare su servizi essenziali garantiti, come sicurezza, decoro urbano e vivibilità”.