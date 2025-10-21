Solarium pubblici a Siracusa, il Pci: “Stagione da dimenticare”

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Marco Gambuzza del Pci di Siracusa, che riguarda gli accessi a mare a Siracusa e la richiesta di interventi.

“L’estate siracusana si chiude non con un abbraccio di luce, ma con l’amaro sapore del fallimento amministrativo. Il Partito Comunista Italiano (PCI) di Siracusa esprime la sua più ferma condanna e denuncia il grave stato di incuria, i ritardi inaccettabili e l’anticipata chiusura dei solarium pubblici. Le immagini di desolazione – strutture montate in ritardo a fine luglio, chiuse più volte ed in anticipo, spesso scivolosi, tutt’altro che tempestivi gli interventi di ripristino. “Là dove il blu dovrebbe sciogliersi in un abbraccio di luce, siede un’anima antica… Le sue pupille fissano ora una sbarra, un lucchetto: il solarium negato. Un confine fatto non di onde, ma di mala amministrazione. La città intera percepisce il gelo di questa estate tradita.

Il ripetersi delle condizioni “inaccettabili” nei solarium pubblici, in particolare quelli di Santa Lucia e Via Luigi Cassia, a dispetto delle precedenti e ripetute segnalazioni, dimostra una grave inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale, che non ha provveduto al ripristino delle strutture nemmeno dopo il loro tardivo montaggio. A fronte di tali responsabilità e inadempienze, il PCI avanza una Triplice Richiesta Immediata e Inderogabile. Intervento Immediato per il ripristino urgente della sicurezza e accessibilità di tutti i solarium, garantendo strutture pienamente fruibili. Proroga della Fruizione: Posticipare con la massima urgenza la data di smontaggio delle strutture per garantire ai cittadini la massima fruibilità, approfittando del naturale prolungamento della stagione estiva. Controlli Giornalieri: Esecuzione di un normale servizio di controllo e manutenzione quotidiana fino al giorno effettivo dello smontaggio. Il Partito Comunista Italiano ribadisce con forza l’importanza della tutela dell’interesse pubblico e della libera fruizione del litorale. È tempo di accertare le responsabilità politiche e gestionali di questa “stagione da dimenticare””.