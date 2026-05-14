Solesi Archimede Priolo, obiettivo titolo regionale: il 31 maggio la Final Four CSI Open Femminile

Dopo aver conquistato il titolo provinciale al termine di una stagione di altissimo livello, la Solesi Archimede Priolo si prepara a vivere l’appuntamento più importante dell’anno: la Final Four regionale CSI Open Femminile.

Le ragazze priolesi arriveranno alla fase finale, in programma il 31 maggio a Sant’Agata Li Battiati, dopo un percorso costruito con continuità, spirito di squadra e grande maturità. Nella fase di qualificazione regionale, infatti, l’Archimede ha superato con due nette vittorie per 3-0 sia Aquile Volley Palermo sia Pallavolo Misterbianco, conquistando così l’accesso alla Final Four.

Adesso il livello della competizione si alza ulteriormente. In semifinale la Solesi Archimede Priolo affronterà Around Volley Palermo alle ore 11, mentre l’altra sfida vedrà opposte Liotri Catania e Misterbianco. La finale regionale è prevista alle ore 16.

In casa Archimede si respira entusiasmo, ma anche grande concentrazione. La squadra vuole proseguire questo cammino mantenendo la stessa identità che l’ha contraddistinta durante tutta la stagione: lavoro, unione del gruppo e mentalità.

La Final Four rappresenta un traguardo prestigioso, ma anche una nuova occasione per confermare il valore costruito nel corso di questi mesi.