Solesi Archimede Priolo vola alle Final Four regionali CSI: il 24 maggio il Polivalente ospita la sfida per il titolo

La Solesi Archimede Priolo continua a inseguire il sogno regionale. Dopo aver conquistato la vittoria della fase provinciale CSI Open Maschile di Siracusa, la formazione priolese ha centrato anche la qualificazione alle Final Four regionali, superando nella prima fase dei play-off squadre di alto livello come Catania e Partinico.
Un percorso entusiasmante per il gruppo della Polisportiva Archimede, protagonista di una stagione caratterizzata da crescita, determinazione e risultati importanti.
Adesso arriva il momento più atteso dell’anno: domenica 24 maggio 2026 il Polivalente di Priolo Gargallo ospiterà le Final Four regionali CSI Open Maschile, con le migliori squadre siciliane pronte a contendersi il titolo regionale.
Questo il programma della giornata: 9.30: Solesi Archimede Priolo – Pallavolo Acireale 14. 11.00: Animosa Corleone – La Fenice Catania. 15.30: Finale regionale
Per la società priolese si tratta di un appuntamento di grande prestigio, che rappresenta anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto durante tutta la stagione.
La Polisportiva Archimede invita tifosi, appassionati di volley e cittadini del territorio a riempire le tribune del Polivalente per sostenere la squadra in una giornata che si preannuncia storica per lo sport locale.
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