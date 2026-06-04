Solidarietà in azione, Siracusa e Niscemi unite nel segno del bene comune

La solidarietà non è un concetto astratto, ma si manifesta nell’azione concreta del supporto reciproco! Con questo spirito si è portata avanti con successo una pregevole iniziativa che ha visto i ragazzi del 3° I. C. Santa Lucia stringersi attorno al comune di Niscemi, in un ideale abbraccio fraterno che va ben oltre il semplice aiuto materiale.

Il progetto ha preso vita grazie a una sinergia virtuosa tra il mondo della scuola e le istituzioni. Fondamentale è stata la collaborazione con il comune di Siracusa attraverso l’Assessorato alla Protezione Civile, guidato dall’Assessore Sergio Imbrò, che insieme all’impegno instancabile degli operatori coinvolti ha permesso al messaggio di speranza dei ragazzi di raggiungere la sua meta!

Al comune di Niscemi non sono stati consegnati solo aiuti e beni di prima necessità, ma la testimonianza attiva di un modello educativo che mette al centro i valori della cittadinanza e del bene comune. Una vera e propria lezione di vita vissuta sul campo, che dimostra come la cooperazione possa fare la differenza nei momenti del bisogno.

Un ringraziamento speciale va agli alunni e alle famiglie per la loro sensibilità e la loro generosità. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Desirée Coco unitamente all’intera comunità scolastica, ha voluto esprimere profonda gratitudine verso tutti gli attori che hanno reso possibile questa catena umana: dai collaboratori scolastici, che si sono fatti carico della complessa gestione logistica, all’Associazione Astrea per il prezioso e costante supporto, fino alle istituzioni che hanno garantito la massima tempestività della consegna. Un successo collettivo che dimostra quale possa essere la forza di una comunità unita.