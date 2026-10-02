“Solo i pesci hanno un nome”, Enzo Raffaele presenta a Siracusa il suo libro su Lampedusa

Cultura · Il 5 ottobre

L’ascolto come strumento per provare a ricucire ferite profonde, costruire relazioni e dare un nome alle storie di chi attraversa il Mediterraneo affidando la propria vita a fragili imbarcazioni dirette verso l’Europa. È il filo conduttore di “Solo i pesci hanno un nome. Lampedusa: vite in sospeso”, opera prima del giornalista messinese Enzo Raffaele, pubblicata da Leima, che sarà presentata lunedì 5 ottobre a Siracusa.

L’appuntamento è alle 18.30 negli spazi di LiBer Salotto Letterario, in via dell’Amalfitania, a Ortigia. A introdurre la serata sarà Teresella Celesti, mentre a dialogare con l’autore sarà il giornalista Aldo Mantineo.

Raffaele è un nome legato anche alla storia del giornalismo siracusano: tra la metà degli anni Ottanta e gli anni Novanta ha guidato la redazione di Siracusa della Gazzetta del Sud. Il suo esordio letterario porta invece il lettore a Lampedusa, al centro di una narrazione che attraversa le esperienze dei migranti e di chi, sull’isola, ha scelto di confrontarsi quotidianamente con le loro storie.

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Il libro si sviluppa infatti attraverso il racconto della psichiatra Enza Malatino, arrivata a Lampedusa per una missione che avrebbe dovuto avere una durata limitata e rimasta invece sull’isola per vent’anni. Un’esperienza professionale e umana che, nel racconto, diventa anche ricerca di strumenti per favorire il dialogo tra la comunità lampedusana e le persone migranti arrivate sull’isola dopo viaggi spesso segnati da sofferenze e traumi.

L’appuntamento è dunque per lunedì 5 ottobre alle 18.30, da LiBer Salotto Letterario, in via dell’Amalfitania, a Ortigia.