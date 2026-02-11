Sonatrach, l’Assemblea dei Soci nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei Soci della Società ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che risulta ora composto da Miloud Amara (riconfermato Presidente), Rosario Pistorio, Salima Abdoun, Smail Ould Ali, Abdelghani Hamouche, Nacima Haddache. Il CdA ha riconfermato la nomina di Rosario Pistorio nella carica di Amministratore Delegato della Società.
L’Assemblea dei Soci esprime un sentito ringraziamento agli amministratori uscenti Samir Madani, Lyazid Gougam e Madjid Delmi per il contributo e la professionalità forniti alla società durante l’esercizio della carica, augurando ai nuovi membri un buon lavoro.
I membri del CdA organizzeranno nei prossimi mesi una visita degli asset strategici della Società.
