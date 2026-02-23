Sonatrach. Pistorio: “Augusta hub strategico nel Mediterraneo. Ora la sfida è la competitività energetica”

Non solo zona industriale in senso generico, ma una delle sue realtà più strategiche. Ospite negli studi di SiracusaNews, Rosario Pistorio, amministratore delegato di Sonatrach Raffineria Italiana, ha tracciato un bilancio dei primi sette anni di gestione e delineato le sfide che attendono l’azienda nel prossimo decennio. Lo scorso 10 febbraio è stato rinnovato il consiglio di amministrazione. Confermati il presidente Miloud Amara e lo stesso Pistorio, mentre quattro nuovi componenti algerini entreranno a far parte del board.

“Sonatrach Raffineria Italiana è una srl con socio unico che fa capo, attraverso una serie di controllate, alla Sonatrach Spa, società di Stato algerina – ha spiegato Pistorio –. Dal 2018 il Cda è composto da colleghi algerini e da me come rappresentante italiano. È un modello che unisce governance internazionale e radicamento territoriale”. Nei prossimi mesi l’intero consiglio effettuerà sopralluoghi negli impianti di Augusta e nei depositi italiani.

Il cambio di controllo risale al dicembre 2018, dopo la transizione dall’era ExxonMobil. All’epoca molti servizi erano delocalizzati all’estero: buste paga in Asia, contabilità in Europa orientale, IT centralizzato altrove. “Negli anni abbiamo costruito una realtà autonoma – ha sottolineato Pistorio –. Oggi siamo circa 760 dipendenti e negli ultimi sette anni abbiamo assunto oltre 340 persone, anche per creare nuovi reparti interni. Abbiamo riportato competenze in Italia, valorizzando professionalità del territorio, compresi giovani rientrati da altre città”. Un percorso che ha puntato a centralizzare funzioni strategiche e rafforzare la presenza industriale locale.

Guardando al quadro generale, Pistorio ha ribadito la strategicità del polo siracusano: “È un asset fondamentale per l’approvvigionamento energetico italiano e per i mercati internazionali. Esportiamo quasi 2 miliardi di euro di prodotti verso Paesi extra UE. La posizione geografica della Sicilia è un vantaggio competitivo nel Mediterraneo”. Durante il Covid il polo non ha mai interrotto le forniture energetiche: “La pandemia ha rafforzato la consapevolezza sull’importanza delle supply chain e dei piani di continuità operativa”.

Tra le sfide principali del prossimo decennio c’è la sostenibilità, ma anche la competitività in un contesto europeo complesso. “Un sito come il nostro può pagare tra 50 e 100 milioni di euro l’anno per le quote di CO₂. Il tema non è solo la tassazione, ma la possibilità di reinvestire sul territorio parte di queste risorse per accelerare i processi di decarbonizzazione”.

Altro nodo è il costo dell’energia: “Il prezzo del gas in Europa resta superiore rispetto ad altri continenti. Le imprese energivore come le raffinerie ne risentono fortemente”.

La raffineria di Augusta mantiene una peculiarità: è tra le poche in Italia a produrre basi per oli lubrificanti: “Lubrificanti, paraffine e specialties rappresentano mercati strategici. Le nostre produzioni arrivano in tutto il mondo. Anche nelle candele ufficiali di Buckingham Palace c’è una componente prodotta ad Augusta“. Forte anche l’interscambio con l’Algeria, primo partner italiano nell’area MENA, grazie a forniture di bitumi e gasolio.

In chiusura, Pistorio ha lanciato un messaggio al territorio: “Non ho ricette magiche, ma credo nel fare sistema. Quando istituzioni, imprese e sindacati lavorano nella stessa direzione, come accaduto durante il Covid, il territorio cresce. Le competenze maturate in 80 anni di storia industriale sono un valore che va difeso e comunicato”. Sonatrach guarda al futuro con una strategia chiara: consolidare gli investimenti in sicurezza e ambiente, diversificare i mercati e rafforzare la competitività energetica. Una sfida industriale che passa da Augusta ma si gioca su scala internazionale.