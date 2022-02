Sono 1.111 i nuovi positivi al covid tra Siracusa e provincia

Sono 7.248 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 47.948 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 681.048 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 277.811 gli attuali positivi sull’isola (3.818 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 1.385 i ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid, mentre sono 124 le persone in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 3.959 nuovi dimessi o guariti per un totale di 394.371 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 51 decessi (8.866 il totale).

La Regione Sicilia dichiara che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 580 sono relativi a giorni precedenti al 04/02/22; inoltre, i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 08/02/22 – N.4 IL 07/02/22 – N. 17 IL 06/02/22 – N. 14 IL 05/02/22 – N. 6 IL 04/02/22 – N. 1 IL 03/02/22 – N. 1 IL 29/01/22 – N.2 IL 27/01/22 – N. 1 IL 22/01/22 – N. 1 IL 19/01/22 – N. 1 IL 09/01/22 – N. 1 IL 07/01/22 – N. 1 IL 04/01/22.

I 7.248 nuovi positivi sono così suddivisi nelle varie province dell’isola: Palermo 1.432, Catania 1.499, Messina 890, Siracusa 1.111, Ragusa 683, Trapani 881, Agrigento 670, Caltanissetta 458 ed Enna 204.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo al momento si registra un leggero aumento delle persone attualmente positive, che sono in totale 2.519 (58 in più rispetto a ieri). Di queste 40 sono ricoverate con sintomi nei reparti ordinari Covid mentre 3 sono in terapia intensiva (il dato è riferito esclusivamente alle persone residenti nel comune di Siracusa).