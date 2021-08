Sono 126 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa

Sono 1.091 nuovi casi di covid in Sicilia secondo l’ultimo bollettino Covid reso noto dal Ministero della Salute, a fronte di 21.113 tamponi. Gli attuali positivi sono 28.443, i guariti o dimessi sono 1.118 e 19 i decessi (6.342 dall’inizio della pandemia). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 824 i ricoverati con sintomi e 117 i pazienti in terapia intensiva (4 ingressi in un giorno). I restanti contagiati si trovano in regime di isolamento domiciliare.

Di seguito i dati relativi alle 9 province siciliane: Palermo 240, Catania 319, Messina 27, Siracusa 126, Ragusa 45, Trapani 86, Caltanissetta 75, Agrigento 105, Enna 68.