Sono 15 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa. Ema: “con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta”

Sono 137 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.460 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 231.833 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 3.885 (146 in meno rispetto a ieri).

Di questi sono 151 i ricoverati con sintomi negli ospedali dell’isola, mentre sono 18 le persone ricoverate in Terapia intensiva (nessun ingresso nelle ultime 24 ore). Nelle ultime 24 ore si contano 279 persone dimesse o guarite per un totale di 221.974 dall’inizio dell’emergenza mentre purtroppo si registrano altri 4 decessi (5.974 il totale).

I nuovi positivi in Sicilia sono così suddivisi nelle province dell’isola: Palermo 12, Catania 22, Messina 0, Siracusa 15, Trapani 8, Ragusa 12, Agrigento 27, Caltanissetta 32 ed Enna 9.

“I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. È importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani – ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini dell’Agenzia europea del farmaco – Attualmente l’Ema non è in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull’uso di diversi vaccini anti-Covid per le due dosi del ciclo di vaccinazione, ma i dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano una buona risposta immunitaria e nessun problema di sicurezza. La strategia di vaccinazione eterologa ha storicamente dimostrato di essere di successo, è stata utilizzata per altri vaccini e ha una solida logica scientifica. Tutti e cinque i trattamenti selezionati dalla Commissione europea nell’ambito della sua strategia terapeutica contro il Covid-19 sono attualmente in fase di revisione continua da parte dell’Ema, che continuerà durante l’estate. I primi pareri sono attesi entro la fine dell’anno”.