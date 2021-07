Sono 29 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa

Sono 724 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.233 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 242.059 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 9.995 (520 in più rispetto a ieri). Di questi sono 268 le persone ricoverate con sintomi, mentre sono 30 quelle in terapia intensiva (con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

Rispetto a ieri si contano 200 nuovi dimessi o guariti per un totale di 226.021 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano 4 nuovi decessi (6.043 il totale).

I 724 nuovi casi sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 177, Catania 112, Messina 141, Siracusa 29, Trapani 73, Ragusa 0, Caltanissetta 88, Agrigento 94 ed Enna 10.

La Protezione civile regionale della Sicilia ha previsto intanto per tutti i territori dell’Isola livelli di allerta rossa o di allerta arancione, con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), fino al 6 agosto, e ha invitato le Aziende sanitarie a ridurre gli orari in modo significativo degli hub vaccinali. “Le Asp e i Commissari Straordinari Covid – si legge in una nota – valutino di sospendere nelle ore più calde della giornata (dalle 11/12 alle 19/20) le operazioni negli hub vaccinali e nelle aree covid-test – ove svolte in presenza di alte temperature all’esterno o all’interno di locali non completamente condizionati (palestre, mercati, palazzetti sport) – e facciano svolgere, invece, tali attività in orario serale e notturno cosi come efficacemente sperimentato in alcuni centri”.