Sono 3.542 le carte “Dedicata a te” destinate a Siracusa

Sono 3542 le carte “Dedicata a te” destinate a Siracusa. E Il Comune ha completato regolarmente tutte le operazioni richieste da Inps per la misura 2025, rispettando pienamente le scadenze stabilite. I Servizi Sociali, come richiesto dall’Istituto, hanno provveduto alla validazione degli elenchi dei beneficiari tramite l’applicativo web dedicato, entro i trenta giorni previsti dalla normativa: dal 10 settembre al 9 ottobre 2025. Come stabilito dalla circolare Inps, dopo il termine del 9 ottobre, l’Istituto dispone di ulteriori dieci giorni per acquisire tutti gli elenchi dai Comuni, renderli definitivi e trasmetterli a Poste Italiane, che curerà l’emissione e la consegna delle carte prepagate. Questo significa che entro il 19 ottobre l’Inps completerà l’ultima fase di verifica e comunicazione a Poste, per poi restituire ai Comuni gli elenchi consolidati con il numero identificativo delle carte.

“Il Comune di Siracusa ha adempiuto con puntualità e rapidità a tutte le procedure richieste, rispettando e anticipando le scadenze fissate da Inps – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Marco Zappulla –. Siamo ora all’interno dei dieci giorni successivi al 9 ottobre, periodo in cui l’Inps, come previsto dalla circolare, sta completando le operazioni di consolidamento nazionale prima di trasmettere ai Comuni gli elenchi definitivi dei beneficiari. L’elenco dei beneficiari siracusani sarà pubblicato dal Comune solo quando risulterà ufficialmente definitivo e consolidato da INPS e già associato ai codici delle carte prepagate, così da fornire ai cittadini informazioni certe, definitive e immediatamente utili al rilascio delle carte prepagate. Non appena riceveremo l’elenco definitivo, provvederemo a informare i cittadini, anche a mezzo stampa e social, dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, garantendo in ogni caso la riservatezza dei beneficiari”.