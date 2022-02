Sono 306 i nuovi positivi al covid tra Siracusa e provincia

Sono 3.463 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 28.099 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 673.220 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 273.993 gli attuali positivi sull’isola (3.054 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 1.412 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, mentre sono 127 le persone in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 743 persone dimesse o guarite per un totale di 390.412, mentre purtroppo si registrano altri 25 decessi (8.815 il totale).

La Regione Sicilia riporta che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 359 sono relativi a giorni precedenti al 03/02/22; inoltre dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 07/02/22 – N.3 IL 06/02/22 – N. 17 IL 05/02/22 – N. 2 IL 04/02/22 – N. 1 IL 03/02/22 – N. 1 IL 29/01/22.

I 3.463 nuovi casi in Sicilia sono così suddivisi nelle varie province: Palermo 849, Catania 822, Messina 660, Siracusa 306, Ragusa 265, Trapani 349, Agrigento 248, Caltanissetta 245 ed Enna 78.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo al momento si contano 2.461 persone attualmente positive (83 in meno rispetto a ieri), di cui 40 ricoverate con sintomi nei reparti ordinari Covid e sei in terapia intensiva (il dato è riferito esclusivamente alle persone residenti nel comune di Siracusa).