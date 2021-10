Sono 34 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa

Sono 264 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.282 tamponi processati e il tasso di positività è dell’1,4% (ieri 2,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 260 i nuovi casi su 9.789 test eseguiti.

In lieve aumento i ricoveri in regime ordinario (+1 sul dato di ieri), e quelli in terapia intensiva (48, +5 rispetto a ieri). Sono 13 i decessi. Sono 948, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia è al quarto per casi giornalieri.

A livello provinciale, sono 14 i nuovi casi a Palermo, 118 a Catania, 38 a Messina, 34 a Siracusa, 5 a Ragusa, 16 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento e 17 a Enna.

Per quanto riguarda i numeri del capoluogo aretuseo a oggi in città si contano 187 persone attualmente positive (+4 in 24 ore). Di queste 13 sono ricoverate nei reparti ordinari mentre tre sono in terapia intensiva (numeri relativi solo ai residenti a Siracusa)