Sono 7 gli istituti del Siracusano finanziati per visitare il Museo del Presente a Palermo

Attualità · Memoria

Sono 53 i progetti delle scuole siciliane che saranno finanziati dalla Regione Siciliana e che hanno l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità fra gli studenti attraverso visite didattiche al “Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Palermo.

Tra queste anche 7 scuole della provincia di Siracusa: istituto superiore Palazzolo Acreide, comprensivo Brancati di Siracusa, comprensivo Quasimodo di Floridia, liceo Megara Augusta, Raeli di Noto, Vittorini di Solarino, Gagini di Siracusa

La misura, fortemente voluta dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, era stata avviata in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, con la pubblicazione di una circolare che destina 400 mila euro alla realizzazione di percorsi formativi sui temi della legalità, con visite al Museo, laboratori e incontri nelle scuole con magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine ed esponenti delle associazioni antimafia.

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“Il Museo del Presente – afferma Turano – rappresenta un luogo in cui memoria e impegno si fondono. Con questa iniziativa, che ho portato avanti assieme al presidente Schifani, vogliamo offrire ai giovani siciliani, che non erano ancora nati nel 1992 e che quindi non hanno vissuto quegli anni, l’opportunità di comprendere il grande valore del lavoro svolto dal pool antimafia e da giudici come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, che introdussero un metodo investigativo rivoluzionario nella lotta alla criminalità organizzata e a Costa Nostra, che oggi è adottato anche all’estero”.

“Vedere da vicino l’auto sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo quando furono fatti saltare in aria, oggi esposta a Palermo, lascia un segno indelebile nell’animo di chi visita il Museo e invita a riflettere e a comprendere il sacrificio di chi ha dedicato la propria vita alla lotta alla mafia. Per questo abbiamo il dovere di offrire ai nostri studenti occasioni di conoscenza e di crescita civile e promuovere nelle scuole, attraverso percorsi educativi come questo, la cultura della legalità e il valore della memoria”, conclude l’assessore.