Sono 73 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa

Sono 278 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.647 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 7 i nuovi decessi mentre calano ancora i ricoveri (- 19) ed è ancora boom di guariti, 1.330.

Attualmente ci sono 15.267 positivi di cui 507 in ricovero ordinario, 65 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri) e il resto in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 275.501, mentre i decessi a 6.812. Da inizio pandemia sono state 297.580 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, sono 58 i nuovi positivi registrati a Palermo, 53 a Catania, 7 a Messina, 73 a Siracusa, 18 a Ragusa, 10 a Trapani, 14 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento e 12 a Enna.

Nel capoluogo sono 189 gli attuali positivi (due in meno rispetto a ieri) con 20 ricoveri nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva (nel range tra 60 e i 69 anni). Si parla sempre di residenti a Siracusa, considerato che l’ospedale Umberto I accoglie pazienti provenienti da tutta la provincia.