Sono 808 i nuovi positivi al covid tra Siracusa e provincia

Sono 7.508 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 43.258 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 7.418. Il tasso di positività sale al 17,3 % ieri era al 15,7%. L’isola è al nono posto per contagi tra le regioni italiane.

Gli attuali positivi sono 207.815 con un aumento di 5.376 casi. I guariti sono 2.088 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.157. Sul fronte ospedaliero sono 1.573 ricoverati, con 14 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 160, dieci casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1.518 casi, Catania 1.839, Messina 945, Siracusa 808, Trapani 413, Ragusa 754, Caltanissetta 489, Agrigento 622, Enna, 120.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo nelle ultime 24 ore si registra un incremento dei positivi. Le persone che hanno attualmente il Covid in città sono infatti 4.296, sono 48 in più rispetto a ieri. Di queste sono ancora 48 le persone ricoverate nei reparti ordinari Covid e 4 in terapia intensiva (si precisa che il dato è riferito esclusivamente alle persone che risiedono nel comune capoluogo).