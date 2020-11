Sono 83 in provincia di Siracusa e 1.258 in Sicilia i nuovi casi di Covid

Sono 83 a Siracusa 1.258 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia. Il totale di contagi certificati nell’Isola da inizio pandemia, secondo quanto riportato nel bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute, diventano così 53.129.

Nelle ultime 24 ore sul territorio siciliano sono state 45 le persone ad aver perso la vita a causa del Covid-19. Il bilancio delle vittime siciliane del virus sale così a 1.186.

Gli attuali positivi sono a oggi in totale un totale 37.162.

Sono, invece, 292 le persone dimesse/guarite che raggiungono così quota 14.781.

I ricoverati con sintomi sono attualmente 1.597, 241 in Terapia Intensiva, per un totale di 1.838 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare, invece, si trovano adesso 35.324 persone.

I tamponi processati in Sicilia da inizio pandemia sono 882.336.

Questi i casi provincia per provincia (totale e incremento casi): Palermo: 15.673 (420), Catania: 13.689 (427), Messina: 5.248 (94), Ragusa: 4.868 (61), Trapani: 3.912 (10), Siracusa: 3.243 (83), Agrigento: 2.408 (60), Caltanissetta: 2.275 (102), Enna: 1.788 (1).