Sono 90 i nuovi casi Covid in provincia di Siracusa: 469 gli attuali positivi nel capoluogo

Secondo l’ultimo bollettino Covid reso noto dal Ministero della Salute, in Sicilia si registrano 1.600 nuovi casi di covid a fronte di 11.243 tamponi, contro i poco più di 4mila contagi registrati in Italia. Si tratta ancora una volta della cifra più alta nel Paese.

Gli attuali positivi sono 28.489, i guariti o dimessi sono 526, 9 i decessi dei quali uno risale a oggi, uno a ieri e gli altri 7 a sabato 28 agosto.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 831 i ricoverati con sintomi e 116 i pazienti in Terapia Intensiva. I restanti contagiati si trovano in regime di isolamento domiciliare.

Di seguito i dati relativi alle 9 province siciliane: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Agrigento 0, Enna 105.

Nel capoluogo al momento si contano 469 attuali positivi.

La settimana appena conclusa ha fatto registrare ancora un incremento di nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), nuovi ingressi in terapia intensiva e persone decedute. Questo secondo i dati sull’andamento della pandemia da covid 19 in Sicilia diffusi ieri dal dipartimento della Protezione civile.

I nuovi positivi in Sicilia sono 9.307, il 2,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 32,9%. E’ invece diminuito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,8% al 7,3%. L’aumento dei nuovi positivi registrato questa settimana è il più alto dallo scorso gennaio.

Il numero degli attuali positivi è pari a 27.424, 3.964 in più rispetto alla settimana precedente; più 3.838 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 26.510. I ricoverati sono 914. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 72 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 60% in più rispetto ai 45 della settimana precedente). Il numero dei guariti (240.121) è cresciuto di 5.248 unità rispetto alla settimana precedente. I morti nella settimana sono stati 95 (contro le 78 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 59. Complessivamente le persone decedute sono 6.314, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (2,4% la settimana scorsa). I ricoverati rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%).