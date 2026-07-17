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Attualità Viabilità

Sopralluoghi in galleria, restringimento della carreggiata sulla Siracusa – Catania

di Giulio Perotti ·
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Una galleria della Siracusa - Catania

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Anas informa che, per consentire lo svolgimento delle ispezioni periodiche all’interno della galleria San Demetrio, saranno attive limitazioni temporanee al traffico lungo l’autostrada “Catania–Siracusa”.

Nel dettaglio, da martedì 21 a giovedì 23 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18, sarà in vigore un restringimento della carreggiata destra, con interessamento della corsia di emergenza, nel tratto compreso tra i km 4,750 e 7,700, in corrispondenza della galleria San Demetrio, in entrambe le direzioni di marcia.

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Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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