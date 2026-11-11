Sopralluoghi negativi in scuole della provincia di Siracusa: “Attenzione ai vocali fake”

Cronaca · La questura

Nessun elemento sospetto è stato rinvenuto negli istituti scolastici di Siracusa e della provincia durante i sopralluoghi e le ispezioni effettuati dalle forze dell’ordine nel corso della mattinata. A comunicarlo è la Questura di Siracusa, intervenuta per fare chiarezza dopo la diffusione di messaggi vocali privi di fondamento che hanno alimentato preoccupazione.

I controlli effettuati dai poliziotti hanno dato tutti esito negativo. Non sono state riscontrate situazioni di particolare rilievo né sono pervenute segnalazioni che possano destare sospetti o giustificare allarmismi.

La Questura invita comunque a mantenere la massima prudenza, soprattutto nella condivisione di messaggi vocali non verificati. L’avvertimento riguarda anche le possibili conseguenze per chi crea e diffonde comunicazioni false, che potrebbero comportare responsabilità penali.

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L’appello è a fare riferimento esclusivamente alle fonti istituzionali, ai canali ufficiali e al buon senso, evitando di alimentare inutili allarmismi attraverso la circolazione di notizie prive di riscontri.