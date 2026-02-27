Sorpesa al Cumo di Noto. L’assemblea soci respinge la nomina di Corrado Bonfanti: “criticità istituzionali”. La replica: “pagliacciata politica”

L’assemblea dei soci del Cumo ha respinto la nomina dell’ex sindaco di Noto Corrado Bonfanti alla presidenza del Consiglio di amministrazione del consorzio, bocciando all’unanimità l’indicazione arrivata dalla Regione Siciliana. La decisione è maturata nel corso della riunione tenuta ieri pomeriggio a Noto, convocata per ratificare una designazione formulata lo scorso settembre, dopo settimane di tentativi di convocazione andati a vuoto per mancanza del numero legale.

A esprimersi, come previsto dallo Statuto, sono stati i componenti dell’assemblea dei soci: i Comuni di Noto, Avola, Rosolini, Pachino e Portopalo, oltre a Cenacolo Domenicano, Banca di credito cooperativo di Pachino e Diocesi di Noto. Alla seduta risultavano assenti il sindaco di Pachino Giuseppe Gambuzza e la Bcc.

Presenti (con deleghe) i sindaci Corrado Figura (Noto), Rachele Rocca (Portopalo, con delega da Avola), Giovanni Spadola (Rosolini). Assieme ai Comuni, anche Cenacolo Domenicano e Diocesi hanno espresso voto contrario (quest’ultima tramite delega al sindaco di Noto).

Nel verbale dell’assemblea avrebbe influito non poco una relazione con cui il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha sottoposto all’attenzione dei soci “valutazioni istituzionali” legate alla designazione regionale.

Figura richiama anzitutto l’impianto statutario del Cumo, una governance basata su distinzione e complementarità tra assemblea dei soci (indirizzo, programmazione e controllo), presieduta per Statuto dal sindaco di Noto e Consiglio di amministrazione (gestione e rappresentanza), con presidente designato dalla Regione.

Secondo il primo cittadino, la nomina di Bonfanti determinerebbe “una situazione di oggettiva criticità statutaria e istituzionale”, perché collegata a pregresse e attuali vicende amministrativo-contabili del Comune di Noto riferite al periodo della sua sindacatura, citando anche il dissesto dell’Ente per l’anno 2020, tema che – viene evidenziato – sarebbe tuttora oggetto di approfondimenti nelle sedi competenti.

Nella stessa relazione, Figura richiama inoltre una specifica circostanza: il mancato versamento, da parte del Comune di Noto, delle quote sociali al Consorzio dal 2014 al 2020, con un presunto danno quantificato in 28.721 euro. Pur ribadendo il rispetto del principio di presunzione di non responsabilità, il sindaco sostiene che tali elementi inciderebbero sull’equilibrio della governance e creerebbero un “conflitto strutturale di ruoli” tra assemblea (organo di vigilanza e controllo) e presidente del Cda (organo di gestione e rappresentanza).

La conclusione, nella posizione espressa da Figura, è netta: parere contrario al perfezionamento della nomina e richiesta alla Regione di procedere a una nuova designazione “più coerente con lo Statuto” e con i principi di buon andamento e imparzialità.

Bonfanti respinge la decisione dell’assemblea definendola priva di efficacia giuridica, sostenendo che la nomina deriverebbe da un decreto assessoriale del 2 dicembre. Secondo l’ex sindaco, se fossero esistiti profili ostativi, l’atto avrebbe potuto essere impugnato entro i termini: “non è stato impugnato nei 60 giorni”, afferma, ritenendo quindi che la valutazione regionale e quella svolta in sede istituzionale lo “abilitino” a ricoprire l’incarico.

Sul piano politico, Bonfanti parla apertamente di “pagliacciata” e di presa di posizione che, a suo dire, sposterebbe il dibattito su logiche estranee alla missione del consorzio: “Qui si parla di ragazzi, università, formazione”, sostiene, aggiungendo che il voto contrario sarebbe stato “indotto” da chi avrebbe interessi politici, chiamando in causa il sindaco Figura e FdI.

Bonfanti conclude annunciando l’intenzione di proseguire l’azione e “svolgere i compiti assegnati”, sostenendo che non vi sarebbero interferenze tali da mettere in contrasto gli organi del Consorzio. Quanto a Forza Italia, ammette che si tratti di una nomina politica, ma ribadisce che l’attività da svolgere non sarebbe politica bensì orientata a “costruire percorsi formativi con i ragazzi” e con l’Università di Messina.

Il sindaco Corrado Figura respinge invece l’idea di una scelta personale o politica: “Nessuna questione politica né personale”, sostiene, chiarendo che quanto avvenuto sarebbe una normale attività dell’assemblea, chiamata – secondo lo Statuto – a verificare se sussistono ragioni di incompatibilità o almeno di opportunità nella ratifica della figura proposta dalla Regione, così come avviene per gli altri membri previsti all’interno del Cda.

Figura ribadisce quindi che, sulla base della relazione depositata agli atti, Bonfanti non avrebbe – “per ragioni di opportunità e di incompatibilità oggettiva” – i requisiti per ricoprire l’incarico.

La vicenda apre adesso un fronte istituzionale: da un lato l’assemblea sostiene di aver esercitato un potere statutario di verifica; dall’altro Bonfanti rivendica la piena validità del decreto di nomina e minimizza gli effetti della bocciatura. In mezzo la Regione dovrà intervenire con la conferma della designazione, nuova indicazione o eventuali chiarimenti formali.