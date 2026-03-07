Sorpresi a rubare materiale ferroso in un centro commerciale dismesso a Siracusa, denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, un 27enne e un 20enne, entrambi con precedenti di polizia.

I Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un centro commerciale dismesso di contrada Spalla di Melilli a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno sorpreso e bloccato i due uomini, un siracusano e uno originario di Floridia, mentre asportavano cavi elettrici e materiale ferroso.

Sottoposti a perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, grimaldelli e oggetti atti allo scasso.