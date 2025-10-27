Sorpresi ad abbandonare rifiuti ingombranti, denunciati in due a Melilli

Nei giorni scorsi, un’intensa attività di controllo e indagine da parte del Corpo di Polizia Locale del Comune di Melilli, in capo al Comandante, Claudio Cava, ha portato all’individuazione dei responsabili di diversi episodi di abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico di Villasmundo, nella zona della Sughereta e a Città Giardino.

A seguito degli accertamenti, due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Siracusa per abbandono di rifiuti in concorso, e un terzo soggetto è stato segnalato per un distinto episodio di abbandono.

Inoltre, è stata inviata comunicazione alla Prefettura per l’avvio del procedimento di sospensione della patente di guida, come previsto dalle nuove disposizioni che hanno inasprito l’art. 255, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela ambientale.

I trasgressori sono stati diffidati al ripristino dei luoghi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale rinnovano l’appello al senso civico dei cittadini: il rispetto dell’ambiente e del Territorio è un dovere di tutti.