Sorpreso di notte con un ordigno esplosivo rudimentale pronto a esplodere: arrestato

Questa notte, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito di un rafforzamento dei controlli notturni effettuati in modo particolare nelle vie dove insistono attività commerciali, hanno arrestato un uomo di 29 anni, con l’accusa di possesso illegale di materiale esplodente.

In specie, il ventinovenne, già conosciuto alle forze di polizia, si aggirava con fare sospetto a bordo di una bicicletta elettrica, di provenienza furtiva, nei pressi di corso Gelone travisando il suo volto con sciarpa e cappuccio. All’uomo veniva sequestrato un rudimentale ordigno munito di miccia con all’interno 500 grammi circa di esplosivo, un accendino e due cacciaviti. Il motivo per il quale l’uomo si aggirasse di notte con un ordigno pericoloso è ancora al vaglio degli investigatori.

L’ordigno artigianale sarà preso in carico e analizzato dagli artificieri della Polizia di Stato, a tale scopo intervenuti, per mettere in sicurezza l’esplosivo. L’arrestato, dopo le incombenze di legge, è stato condotto in carcere con l’accusa di possesso illegale di esplosivo e ricettazione.