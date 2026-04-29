Sorpreso a rubare materiale ferroso, denunciato un uomo di Melilli

Lunedì pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un pregiudicato 54enne di Melilli.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in servizio perlustrativo di controllo del territorio, tempestivamente intervenuti nel deposito di una ditta di contrada San Cusumano a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, hanno sorpreso e bloccato l’uomo mentre asportava materiale ferroso.
La refurtiva, che l’uomo aveva già in parte caricato su un furgone, è stata restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario.
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