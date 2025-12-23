I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel corso dei predisposti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 37enne per evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai Carabinieri per le vie del centro cittadino.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.