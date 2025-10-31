Sorrisi in corsia: il “dolcetto o scherzetto” arriva in Pediatria a Siracusa con Avvenire Sud

Anche nei luoghi più inaspettati, Halloween sa regalare la sua magia. È successo nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove l’associazione Avvenire Sud ha portato una mattina di festa, dolcezza e sorrisi ai piccoli ricoverati. L’iniziativa, ideata e promossa da Giuseppe Ruggieri e Rita Di Pietro, nasce dal desiderio di rendere partecipi anche i bambini in ospedale di uno dei momenti più attesi della festa di Halloween: il tradizionale “dolcetto o scherzetto”.

“Halloween per i bambini è un modo per condividere un momento di amicizia e per imparare la gentilezza che gli adulti cercano di trasmettere regalando dolcetti in questa occasione – spiega Giuseppe Ruggieri – Volevamo che anche i piccoli pazienti potessero viverla, seppur tra le corsie, con la stessa emozione e spensieratezza dei loro coetanei”. Proprio per questo, i membri di Avvenire Sud hanno trasformato i corridoi del reparto in un piccolo percorso di “dolcetto o scherzetto”, distribuendo caramelle, gadget e sorrisi. Una mattinata resa possibile anche grazie alla collaborazione di Silvana Cannarella e Gabriele Campisi, e con la partecipazione di Samanta Ponzio e Rosa Menta, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e calore umano.

A condividere il momento anche il deputato regionale Carlo Auteri, amico dell’associazione, che ha voluto essere presente per portare il suo saluto e il suo sostegno all’iniziativa. “Incontri come questo dimostrano quanto la solidarietà possa illuminare anche i luoghi più difficili – dice –. Regalare un sorriso a un bambino è il gesto più grande che si possa fare”. L’evento ha lasciato un segno profondo non solo nei piccoli pazienti, ma anche in tutti i presenti, che ancora una volta hanno dimostrato come un semplice gesto possa trasformarsi in un momento di autentica umanità e condivisione.