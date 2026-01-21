Sortino dopo il Ciclone Harry. Il sindaco Parlato tra difficoltà, interventi e speranze di recupero

Nonostante le prime ore di calma, anche a Sortino la situazione è peggiorata a causa di un violento temporale che ha provocato numerose difficoltà. L’esondazione del fiume Anapo ha compromesso diverse pompe di sollevamento, particolarmente nella contrada Canali, provocando interruzioni nel servizio idrico. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei tecnici, il servizio idrico è stato ripristinato, e il sistema sta lentamente tornando alla normalità.

Anche la zona di Contrada Castagna, che ha registrato una mancanza di corrente elettrica da ieri sera alle 21, sta affrontando gravi disagi. La mancanza di energia ha causato la chiusura del Centro di Raccolta Comunale (CCR), rendendo difficili anche le operazioni di gestione dei rifiuti, mentre diverse abitazioni sono rimaste senza elettricità e senza la possibilità di uscire a causa dei cancelli automatici non funzionanti. L’Enel è stata prontamente informata e ha promesso di inviare squadre per ripristinare il servizio, con priorità per le zone costiere, che sono state le più colpite dal maltempo.

Il sindaco ha ringraziato i numerosi volontari della Protezione Civile che, fin dall’inizio dell’emergenza, sono stati in campo per rimuovere detriti, alberi caduti e monitorare le zone più critiche. “Il lavoro dei volontari è stato fondamentale per garantire la sicurezza della nostra popolazione”, ha affermato il sindaco Vincenzo Parlato, sottolineando l’importanza del loro impegno.

Nel corso della giornata, i tecnici del Comune sono impegnati in sopralluoghi su scuole, strade e acquedotti. Parlato ha confermato che ogni settore ha un proprio tecnico di riferimento per assicurare che i danni vengano riparati in tempi brevi e che i servizi essenziali vengano ripristinati: “abbiamo già attivato tutte le operazioni necessarie per ripristinare la viabilità e i servizi il più rapidamente possibile”.

Anche se la situazione è sotto controllo, le prossime ore saranno fondamentali per evitare ulteriori danni. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a mantenere comportamenti responsabili, a rimanere a casa e a non mettersi in viaggio, in attesa che l’emergenza si esaurisca.