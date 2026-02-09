Sortino, Parlato replica ad Auteri: “Proroga disposta su richiesta Ati idrico. Procedure eseguite regolarmente”

Arriva la risposta del sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, alle dichiarazioni del deputato regionale Carlo Auteri sulla gestione del depuratore comunale e sugli affidamenti alla società FN Ingegneria S.r.l.

“Respingo con fermezza la ricostruzione che viene proposta – dichiara Parlato – perché rischia di generare un clima di sospetto generalizzato senza tenere conto dei passaggi amministrativi e tecnici che hanno accompagnato la gestione dell’impianto. La proroga è stata disposta su richiesta dell’ATI idrico, in una fase di transizione in cui è già previsto il subentro del nuovo soggetto gestore. La nuova società prenderà possesso dell’impianto non appena entrerà pienamente in azione. In questo contesto, l’obiettivo dell’amministrazione è stato uno solo: garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi rischio di interruzione. “Le procedure di gara sono state eseguite regolarmente, secondo quanto previsto dalla normativa. Non si tratta di scorciatoie o di scelte discrezionali: si tratta di atti amministrativi e tecnici che seguono passaggi codificati, con responsabilità e verifiche interne. Gli uffici competenti hanno relazionato in modo puntuale e approfondito sull’intera vicenda e, da quanto risulta, non è stata riscontrata alcuna anomalia nelle procedure adottate. Gli affidamenti, così come le eventuali proroghe, sono stati effettuati in modo regolare, nel rispetto degli atti e delle valutazioni tecniche. Comprendo il diritto di fare opposizione e di esercitare controllo politico, ma non è corretto trasformare una questione amministrativa complessa in uno slogan. Se qualcuno ritiene che vi siano irregolarità, le sedi per accertarle esistono”.