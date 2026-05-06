Sortino, scuola Columba, Auteri in Procura: “atti falsi per certificare lavori non finiti, la magistratura intervenga”

“Quello che sta emergendo sulla vicenda dei lavori del plesso scolastico Columba a Sortino è gravissimo e merita il massimo approfondimento da parte della Procura della Repubblica”. Così il deputato regionale Carlo Auteri annuncia la presentazione di un nuovo esposto relativo all’intervento di miglioramento e adeguamento sismico dell’edificio scolastico di Sortino. “Dopo mesi di richieste di accesso agli atti, sopralluoghi e segnalazioni – stigmatizza Auteri – oggi emerge un quadro che, se confermato, sarebbe inquietante. A novembre 2025 veniva pubblicato un avviso ai creditori che presupponeva la conclusione dei lavori, ma durante il sopralluogo effettuato anche il 22 aprile 2026, con l’assistenza dei Carabinieri, il cantiere risultava ancora non ultimato”.

Secondo quanto riportato nell’esposto, sarebbero stati prodotti e trasmessi atti amministrativi e rendicontazioni al Ministero attestanti il completamento dell’opera e lo stato avanzato dei lavori, con contestuali liquidazioni economiche all’impresa esecutrice e ai tecnici coinvolti. “Chiediamo alla Procura di verificare eventuali ipotesi di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato – aggiunge il parlamentare regionale – perché qui si parla di fondi pubblici destinati alla sicurezza di una scuola. Non si può scherzare sulla pelle dei ragazzi e delle famiglie”.

Auteri punta inoltre il dito contro quelli che definisce “ritardi e atteggiamenti omissivi” nella consegna della documentazione richiesta attraverso gli accessi agli atti. “Per ottenere parte dei documenti richiesti a gennaio abbiamo dovuto attendere quasi quattro mesi. Continueremo a fare piena luce su questa vicenda fino in fondo”. Alla denuncia sono stati allegati atti amministrativi, determine, fatture e mandati di pagamento relativi all’appalto. “Orma da mesi dico che non è più il tempo del silenzio – conclude Auteri – ma quello della trasparenza e delle responsabilità”.