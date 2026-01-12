SOS Aule Fredde, gelo all’istituto Insolera di Siracusa: Codacons chiede interventi

Il Codacons chiede un intervento immediato e urgente per ripristinare condizioni adeguate all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Insolera” di Siracusa, a seguito di una segnalazione pervenuta nelle scorse ore nell’ambito dell’iniziativa “SOS Aule Fredde”.

Secondo quanto riferito da una rappresentante dell’istituto, la scuola superiore risulta attualmente priva di un sistema di riscaldamento funzionante: i termosifoni sono presenti, ma non operativi. Agli studenti sarebbe stato comunicato che è previsto un intervento di manutenzione sugli impianti, con tempi di attesa stimati in circa una settimana.

Durante tale periodo, tuttavia, le attività didattiche dovrebbero proseguire regolarmente, con la presenza degli studenti in aula anche mentre sono in corso i lavori. Una circostanza che, sempre secondo quanto segnalato, starebbe determinando un forte disagio per la popolazione scolastica.

Sempre secondo quanto riferito al Codacons, gli studenti avrebbero avviato una forma di protesta a partire dal rientro dalle vacanze, da giovedì 8 gennaio, ritenendo le condizioni ambientali non compatibili con un regolare e dignitoso svolgimento delle lezioni.

A supporto della segnalazione è stata inoltre trasmessa una documentazione fotografica che mostra la temperatura registrata all’interno delle aule, pari a circa 12 gradi, dato che evidenzia una situazione particolarmente critica, soprattutto in considerazione della permanenza prolungata degli studenti negli ambienti scolastici.

Alla luce di quanto segnalato, il Codacons sollecita le autorità competenti a intervenire con urgenza, valutando ogni soluzione utile a ridurre i tempi di ripristino degli impianti, anche attraverso l’organizzazione dei lavori in orari straordinari o notturni, al fine di garantire nel più breve tempo possibile condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità all’interno dell’edificio scolastico, a tutela del diritto allo studio e della salute degli studenti.

Il Codacons invita infine studenti, famiglie e personale scolastico a segnalare situazioni analoghe o ulteriori criticità legate al funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle scuole, contattando l’associazione via mail all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 3715201706, così da consentire un monitoraggio puntuale e l’attivazione delle necessarie iniziative a tutela dei diritti degli utenti.