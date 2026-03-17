“Sos Siracusa – Save Pillirina” premiata al Ministero della Cultura in occasione del Premio Nazionale del Paesaggio

Un riconoscimento prestigioso per una delle più longeve e partecipate esperienze di cittadinanza attiva in Sicilia. Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura è stato conferito un premio al lungo impegno della comunità siracusana nella difesa della Pillirina, tratto costiero simbolo del patrimonio paesaggistico locale.

Quindici anni di mobilitazione, iniziati nel 2010 con il movimento “SOS Siracusa”, che hanno visto cittadini, associazioni, professionisti e personalità del mondo della cultura unire le forze al di là di ogni appartenenza ideologica. Un percorso collettivo nato grazie all’iniziativa di Padre Rosario Lo Bello e di numerosi attivisti, e cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per la tutela ambientale nel territorio.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come la battaglia per la Pillirina rappresenti un esempio virtuoso di partecipazione civica: un impegno costante che ha coinvolto associazioni come Legambiente, Italia Nostra, WWF Sicilia, Slow Food, Arci e Libera, insieme ai gruppi scout Agesci e a molte realtà locali. Negli anni, il movimento ha inoltre ricevuto il sostegno di importanti esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale, tra cui la fondatrice del FAI Giulia Maria Crespi, il professor Salvatore Settis e il regista Wim Wenders, oltre a numerosi artisti.

Il riconoscimento è stato dedicato con particolare affetto alla memoria di Enzo Maiorca, figura simbolo del legame tra Siracusa e il suo mare, a testimonianza di una battaglia che affonda le radici nell’identità stessa del territorio.

L’obiettivo resta oggi quello di arrivare in tempi rapidi all’approvazione della riserva naturale di Capo Murro di Porco e della Penisola Maddalena, passaggio fondamentale per garantire la tutela definitiva dell’area. Al centro delle richieste anche il recupero della fruizione pubblica della Pillirina (Punta della Mola), da troppo tempo sottratta alla collettività.

A ritirare il premio, in rappresentanza del movimento, Alessandra Trigilia e Carlo Gradenigo, testimoni di un impegno che continua e che guarda al futuro con rinnovata determinazione.

Una storia di resistenza civile e amore per il paesaggio che oggi riceve un riconoscimento nazionale, ma che, soprattutto, rilancia la sfida per la tutela e la valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della costa siracusana.