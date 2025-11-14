Sospesa la raccolta della plastica a Siracusa: “problemi nella filiera del riciclo”

Dopo la sospensione del conferimento della plastica comunicata ieri, 13 novembre, per Ccr fissi, mobili e isole ecologiche informatizzate a causa dell’indisponibilità dell’impianto di trattamento, la situazione della raccolta differenziata a Siracusa si complica ulteriormente.

Nel primo pomeriggio di oggi, 14 novembre, la Tekra, società che gestisce il servizio di igiene urbana, ha annunciato un nuovo stop: domani, sabato 15 novembre 2025, non sarà possibile effettuare la raccolta della frazione plastica.

La decisione – spiega la società – è legata a problematiche di carattere nazionale nella filiera del riciclo degli imballaggi. I Consorzi Corepla e Coripet, che gestiscono i ritiri e l’avvio a recupero delle plastiche, stanno infatti registrando un blocco delle quantità conferibili, impedendo di fatto il regolare smaltimento dei materiali raccolti.

Tekra invita tutte le utenze domestiche e non domestiche a non esporre i rifiuti in plastica fino a nuova comunicazione. “La situazione è monitorata costantemente – si legge nella nota della società –. Ci scusiamo per il disagio, non dipendente dalla nostra volontà. Sarà nostra cura aggiornare tempestivamente l’utenza non appena il servizio potrà riprendere regolarmente.”

Al momento non è stata indicata una data per il ritorno alla normalità, ma dalla società assicurano che le informazioni saranno fornite non appena tornerà il via libera ai conferimenti.