Sospiro di sollievo per il Comune di Lentini: inefficace il pignoramento sul conto di tesoreria comunale

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Siracusa, nell’ambito della procedura esecutiva promossa da BFF Bank S.p.A, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento disposto sul conto di tesoreria comunale, ordinando l’immediato svincolo delle somme accantonate e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

L’ordinanza riconosce in modo chiaro e puntuale ​la non pignorabilità delle somme derivanti dall’anticipazione di tesoreria, in quanto non costituenti un credito effettivamente disponibile dell’Ente; ​la piena efficacia e opponibilità della delibera di impignorabilità adottata dal Comune ai sensi dell’art. 159 del TUEL, regolarmente approvata e vigente al momento del pignoramento; ​l’assenza di elementi idonei, da parte dei creditori procedenti e intervenuti, a dimostrare il venir meno del vincolo di impignorabilità; ​la conseguente violazione dei limiti di legge in materia di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali.

Il Comune di Lentini, infatti, sta affrontando un periodo particolarmente complesso, con quel pignoramento che ha raggiunto la cifra di 3 milioni di euro a causa di interessi anatocistici e moratori derivanti dal mancato pagamento di bollette arretrate. La causa che aveva determinato il pignoramento delle somme riguarda il debito accumulato dal Comune con Banca Farmafactoring, a cui Enel aveva ceduto il credito relativo a circa 1 milione di euro di bollette non pagate dal 2015.

“Il provvedimento del Giudice conferma la correttezza dell’azione amministrativa del Comune di Lentini, improntata alla tutela dei servizi essenziali, degli equilibri finanziari dell’Ente e dell’interesse generale della collettività – precisa il sindaco Rosario Lo Faro -. La piena operatività del conto di tesoreria comunale sarà possibile solo a seguito del provvedimento della Banca Agricola Popolare di Sicilia, in qualità di tesoriera dell’Ente, relativo alla concessione dell’anticipazione di cassa, necessario per garantire la regolare gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti dell’Ente”.

In tale contesto, nella giornata di domani, 25 febbraio, si terrà un incontro tra le parti in Prefettura a Siracusa, finalizzato a favorire un confronto istituzionale e a individuare soluzioni condivise nel rispetto delle prerogative di ciascun soggetto coinvolto.

“L’Amministrazione comunale è già in costante interlocuzione con la Tesoreria comunale e con le competenti istituzioni, al fine di completare tempestivamente gli adempimenti necessari e assicurare la continuità dell’azione amministrativa – conclude Lo Faro -. Il Comune di Lentini continuerà ad agire con responsabilità, trasparenza e rispetto delle regole, salvaguardando il funzionamento dei servizi indispensabili e, al contempo, affrontando con serietà e rigore tutte le posizioni debitorie dell’Ente nelle sedi e con gli strumenti previsti dall’ordinamento. Come previsto dall’ordinanza, l’Ente valuterà nelle forme di legge le ulteriori determinazioni in ordine al giudizio di merito, nel rispetto dei termini assegnati”.