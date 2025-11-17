Sosta breve gratuita nelle aree commerciali di Siracusa: la richiesta del consigliere De Simone

Il consigliere comunale di Forza Italia, Damiano De Simone, ha presentato una mozione che impegna l’Amministrazione comunale ad adottare, in via sperimentale, la sosta gratuita per 30 minuti sulle strisce blu, in occasione delle festività natalizie e di fine/inizio anno.

L’iniziativa riguarda le aree ad alta densità commerciale del territorio comunale e ha come obiettivo quello di agevolare gli acquisti veloci da parte dei cittadini e incentivare la frequentazione dei negozi locali, in un periodo strategico per le attività economiche.

“In un momento storico in cui il commercio di prossimità va tutelato e rilanciato – spiega De Simone – misure come questa rappresentano un piccolo ma concreto segnale di attenzione. Favorire la sosta breve gratuita significa stimolare l’economia urbana e offrire un servizio utile sia ai cittadini che agli operatori commerciali“.