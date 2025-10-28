Sostenibilità scolastica e buone prassi: iI Liceo “Corbino” di Siracusa forma cittadini europei consapevoli

Nei giorni scorsi l’Aula Magna del Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa si è trasformata in uno spazio di dialogo europeo, tra testimonianze, esperienze di mobilità e riflessioni sulla cittadinanza attiva.

Gli studenti, protagonisti dei percorsi Erasmus+ a Berlino, Cipro, Bruxelles e Polonia, hanno condiviso racconti, video e riflessioni sul valore dell’incontro tra culture, della memoria e della sostenibilità ambientale. Ne è emersa l’immagine di una scuola sostenibile, che non si limita a trasmettere conoscenze, ma coltiva consapevolezza, apertura e responsabilità verso il futuro.

“La sostenibilità non è solo ambientale — ha sottolineato la Dirigente scolastica Valentina Grande — essere una scuola all’avanguardia significa essere sostenibili nei contenuti, nei metodi e nelle visioni, offrendo agli studenti le chiavi per costruire obiettivi duraturi e responsabili. Serve il coraggio di accettare le sfide e di guardare al futuro con occhi nuovi, consapevoli che la scuola deve essere il primo esempio concreto di sostenibilità.”

Durante l’iniziativa, i docenti hanno illustrato i risultati e le nuove prospettive del piano di accreditamento KA120 – settore Scuola, volto a promuovere una formazione inclusiva e innovativa. Agli studenti della classe 3ªB è stato inoltre consegnato il Certificato di Qualità Nazionale eTwinning per il progetto “Speak Up!”, dedicato al dialogo interculturale e alla comunicazione responsabile.

Dalle escursioni nel Parco dei Monti Stołowe e la visita al campo di Gross Rosen in Polonia, alla partecipazione ai laboratori di simulazione del Parlamento Europeo nel gruppo S&D, a Bruxelles, le esperienze Erasmus hanno offerto occasioni di crescita autentica, consolidando competenze linguistiche, civiche e relazionali.

Coordinato dalla prof.ssa Brunno, Ambasciatrice Erasmus+ Scuola, il team composto dai docenti Cacopardo, Fazzina, Leone, Taverniti, fa parlare ancora di sé confermando che il Liceo “Corbino” è una scuola all’avanguardia, capace di coniugare innovazione, etica e sostenibilità formativa: un modello di cittadinanza europea viva, consapevole e solidale.