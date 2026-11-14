Sotto di Portopalo: la scoperta del Minnetonka raccontata dal siracusano Fabio Portella

Cultura · in mare

L’associazione culturale Lamba Doria organizza per martedì 17 novembre, alle 18, nella sala storica della Casa del Mutilato di Siracusa, un incontro dedicato a una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi tempi nel Mediterraneo: il ritrovamento del relitto dell’SS Minnetonka, transatlantico britannico affondato durante la Prima guerra mondiale.

Protagonista dell’incontro sarà Fabio Portella, esploratore subacqueo siracusano e autore della scoperta. È stato lui a individuare e identificare il relitto, a circa 120 metri di profondità al largo di Portopalo di Capo Passero.

L’iniziativa sarà dedicata alla memoria di tutti i marinai italiani scomparsi nel Mediterraneo durante la Prima guerra mondiale. L’obiettivo è tenere vivo il ricordo di chi perse la vita in mare per compiere il proprio dovere e che, in molti casi, non ha mai avuto una sepoltura conosciuta.

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L’incontro si aprirà con i saluti di Alberto Moscuzza, presidente dell’associazione culturale Lamba Doria, e di Alessandro Maiolino, presidente della sezione provinciale di Siracusa dell’Opera nazionale per i caduti senza croce. Katia Pricone presenterà Fabio Portella, mentre Ranieri Meloni offrirà un approfondimento storico sulle operazioni belliche nel Mediterraneo tra il 1915 e il 1918. A moderare sarà la scrittrice Daniela Pulvirenti (Daniela Helios).

L’appuntamento vuole unire ricerca storica, esplorazione subacquea e conservazione della memoria, valorizzando il lavoro di chi, con lo studio e la ricerca, contribuisce a riportare alla luce testimonianze importanti del nostro passato.

L’associazione Lamba Doria invita a partecipare i cittadini, gli appassionati di storia, le associazioni culturali e combattentistiche e tutti gli interessati.