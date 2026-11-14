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Sotto di Portopalo: la scoperta del Minnetonka raccontata dal siracusano Fabio Portella

di Oriana Gionfriddo ·
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Sotto di Portopalo: la scoperta del Minnetonka raccontata dal siracusano Fabio Portella

L’associazione culturale Lamba Doria organizza per martedì 17 novembre, alle 18, nella sala storica della Casa del Mutilato di Siracusa, un incontro dedicato a una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi tempi nel Mediterraneo: il ritrovamento del relitto dell’SS Minnetonka, transatlantico britannico affondato durante la Prima guerra mondiale.

Protagonista dell’incontro sarà Fabio Portella, esploratore subacqueo siracusano e autore della scoperta. È stato lui a individuare e identificare il relitto, a circa 120 metri di profondità al largo di Portopalo di Capo Passero.

L’iniziativa sarà dedicata alla memoria di tutti i marinai italiani scomparsi nel Mediterraneo durante la Prima guerra mondiale. L’obiettivo è tenere vivo il ricordo di chi perse la vita in mare per compiere il proprio dovere e che, in molti casi, non ha mai avuto una sepoltura conosciuta.

L’incontro si aprirà con i saluti di Alberto Moscuzza, presidente dell’associazione culturale Lamba Doria, e di Alessandro Maiolino, presidente della sezione provinciale di Siracusa dell’Opera nazionale per i caduti senza croce. Katia Pricone presenterà Fabio Portella, mentre Ranieri Meloni offrirà un approfondimento storico sulle operazioni belliche nel Mediterraneo tra il 1915 e il 1918. A moderare sarà la scrittrice Daniela Pulvirenti (Daniela Helios).

L’appuntamento vuole unire ricerca storica, esplorazione subacquea e conservazione della memoria, valorizzando il lavoro di chi, con lo studio e la ricerca, contribuisce a riportare alla luce testimonianze importanti del nostro passato.

L’associazione Lamba Doria invita a partecipare i cittadini, gli appassionati di storia, le associazioni culturali e combattentistiche e tutti gli interessati.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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