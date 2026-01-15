Sotto le strade di Siracusa si nasconde un’intera città: il labirinto di pietra che non tutti conoscono

Sotto le strade di Siracusa si estende una città nascosta, silenziosa e millenaria. Mentre in superficie turisti e residenti passeggiano tra monumenti, vicoli storici e granite al limone, pochi sanno di camminare sopra il secondo complesso di catacombe più grande d’Italia, superato solo da Roma.

È una Siracusa doppia: quella che vive alla luce del sole e quella eterna che riposa nell’ombra. Un labirinto di pietra scavato per chilometri nella roccia calcarea, fatto di corridoi interminabili, cappelle funerarie e migliaia di sepolture che raccontano secoli di storia paleocristiana.

Le catacombe di Siracusa, una città sotto la città



I passaggi sotterranei sembrano non finire mai. Scavati pazientemente a mano, un tempo illuminati soltanto dal tremolio delle fiaccole, oggi custodiscono una memoria silenziosa e potente. Questo vasto sistema ipogeo rende Siracusa un caso unico nel panorama archeologico italiano, una vera città dei morti sotto la città dei vivi.

Ortigia sotterranea: il volto nascosto dell’isola

Ortigia è celebre per i suoi panorami, i templi antichi e l’atmosfera vibrante, ma esiste un lato meno conosciuto che si sviluppa nel sottosuolo. Un mondo fatto di ipogei, cisterne, rifugi storici e luoghi sacri, spesso ignorati dal grande pubblico. Un tour dell’Ortigia sotterranea permette di scoprire una Siracusa diversa, intima e sorprendente.

L’Ipogeo di Piazza Duomo

Tra i luoghi più affascinanti c’è l’Ipogeo di Piazza Duomo, situato proprio sotto il cuore monumentale della città. Nato come cisterna in epoca greca, è stato ampliato nei secoli fino a diventare rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi le visite consentono di attraversare epoche diverse, tra gallerie, grandi sale sotterranee e fotografie storiche che raccontano la Siracusa dei bombardamenti.

I Bagni Ebraici della Giudecca



Un altro tesoro nascosto è il Miqwè, il bagno rituale ebraico scoperto casualmente sotto un edificio dell’antico quartiere della Giudecca. Alimentato da acqua sorgiva nonostante si trovi sotto il livello del mare, rappresenta una testimonianza straordinaria della presenza ebraica a Siracusa. Un luogo che unisce spiritualità, ingegneria e memoria storica.

L’Ipogeo di San Filippo

Sempre nella Giudecca si trova l’Ipogeo di San Filippo, un complesso articolato su più livelli: cripta medievale, rifugio antiaereo e il suggestivo “pozzo di San Filippo”. I graffiti lasciati durante la guerra e le strutture sepolcrali rendono la visita un viaggio nel tempo, tra mistero e storia.

Il Tempio di Artemide sotto Palazzo Vermexio

Sotto il Palazzo Vermexio, sede del Comune di Siracusa, si conservano le fondamenta del Tempio ionico di Artemide. Sebbene i resti visibili siano limitati, il sito offre una preziosa testimonianza della Siracusa greca e del ruolo centrale di Ortigia nell’antichità.

Un patrimonio ancora da scoprire

Sotto Siracusa non c’è solo roccia: c’è una città invisibile che racconta la fede, la paura, la vita e la morte di intere generazioni. Un patrimonio straordinario che rende la città non solo bella da vedere, ma anche profondamente affascinante da esplorare, passo dopo passo, nel suo silenzioso mondo sotterraneo.