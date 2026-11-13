Spadaro “Ho scelto Siracusa”: “l’unità non si ricostruisce con gli ultimatum”

Politica · centrodestra

“C’è qualcosa di politicamente surreale in quello che sta accadendo a Siracusa. Fratelli d’Italia lancia appelli alla riunificazione del centrodestra, chiedendo alle altre forze politiche di votare la sfiducia al sindaco Italia come prova di appartenenza e di coerenza. Contemporaneamente, uno dei due consiglieri dello stesso partito, Cavallaro, firmatario della mozione, invita il sindaco ad azzerare tutto, nominare una giunta tecnica e assumersi il rischio della sfiducia. Ma allora, quale sarebbe la linea politica? Mandare a casa il sindaco oppure suggerirgli come continuare a governare? E soprattutto, con quale credibilità si pretende di ricostruire una coalizione che si è progressivamente disgregata proprio sotto gli occhi dei siracusani?”. A parlare e a inserirsi nella diatriba sul centrodestra è Alessandro Spadaro, coordinatore del movimento civico “Ho Scelto Siracusa – Edy Bandiera Sindaco”.

“Nel 2023 il centrodestra si presentò con un proprio candidato sindaco e conquistò una consistente rappresentanza consiliare. Subito dopo le elezioni sono cominciate le divisioni, i cambi di appartenenza, le contrapposizioni e gli ultimatum – sottolinea Spadaro -. Lo stesso Fratelli d’Italia, che oggi si propone come promotore dell’unità, è passato da cinque consiglieri comunali eletti ad appena due rimasti nel gruppo in tempi, oserei dire, record. Come si può pretendere di riunificare un’intera coalizione quando non si è riusciti a mantenere unito neppure il proprio gruppo consiliare? E non si tratta soltanto di Palazzo Vermexio. Le contrapposizioni tra i principali partiti del centrodestra, tra polemiche, ultimatum e alleanze differenti anche negli altri comuni sono la cronaca giornaliera. Non mettiamo certamente in discussione la buona fede di Paolo Cavallaro. Anzi, guardiamo quasi con tenerezza alla convinzione che basti un appello per ricomporre ciò che anni di divisioni hanno progressivamente dissolto. Ma tra le intenzioni, anche sincere, e la realtà politica esiste una distanza che non può essere ignorata”.

“Ho scelto Siracusa” era un progetto civico confederato con Sud chiama Nord, ma dopo le scelte di Cateno De Luca a livello nazionale – e l’accordo proprio con FdI – a livello locale ha deciso di tornare civico, staccandosi dal progetto “Deluchiano” pur restando in ottimi rapporti.

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“Ogni forza ha la propria storia, le proprie responsabilità e il diritto di compiere le proprie scelte e renderne conto all’elettore – ancora Spadaro – Ma la credibilità di un progetto politico non nasce da un comunicato stampa, né può essere ricostruita attraverso un voto imposto come prova di fedeltà. Nasce dalla coerenza, dalla capacità di mantenere gli impegni, dal rispetto reciproco e soprattutto da una visione condivisa della città. Noi quelle contraddizioni le avevamo individuate e denunciate già prima delle amministrative del 2023. Prendemmo le distanze da un centrodestra del quale non condividevamo né il metodo né il merito, a cominciare dalla costruzione del programma, dalla formazione della coalizione e dalla scelta del candidato sindaco, senza un autentico confronto politico. Lo abbiamo detto più volte ed io personalmente l’ho ribadito in diverse occasioni: non ci riconoscevamo più in un centrodestra che, a nostro giudizio, ha smarrito la sua strada ed è incoerente con la sua storia. Non è e non era una questione di candidature personali, ma di una distanza politica sostanziale. Per questo scegliemmo di uscire da ogni ambiguità e di presentarci con una piccola coalizione civica, sostenendo la candidatura di Edy Bandiera. I risultati elettorali rafforzarono le nostre convinzioni: il candidato sindaco del centrodestra ottenne circa otto punti percentuali in meno rispetto alle liste che lo sostenevano. Al ballottaggio, senza alcuna ambiguità, sostenemmo pubblicamente Francesco Italia, che al primo turno era stato un nostro avversario politico come tutti gli altri, ma che ritenevamo rappresentasse una prospettiva più credibile rispetto a quel centrodestra che faceva presagire la propria litigiosità e contrapposizione. Una scelta chiara, trasparente, della quale continuiamo ad assumerci la responsabilità. Una scelta di autonomia che continua a caratterizzare Ho Scelto Siracusa, movimento saldamente radicato nella propria identità e visione civica. Gli anni successivi hanno più che mai confermato la fragilità di quella coalizione: una parte delle forze e degli eletti riconducibili a quel centrodestra ha scelto di sostenere sin da subito l’amministrazione Italia con un patto programmatico, mentre altre componenti hanno continuato a contrapporsi tra loro.

Ed è proprio alla luce di questa storia, che tutti i siracusani conoscono, che gli odierni appelli alla riunificazione risultano difficili da comprendere. Quale unità si vorrebbe ricostruire oggi, se quella stessa unità non ha resistito nemmeno alla prova delle elezioni e delle successive scelte consiliari? Siracusa merita un confronto politico serio, non una continua rappresentazione di conflitti interni, ultimatum e improvvise dichiarazioni di unità. Perché prima di chiedere agli altri di tornare insieme, bisognerebbe almeno spiegare ai cittadini perché non si è riusciti a rimanere uniti”.