Sparatoria a Noto: indagini in corso

Momenti di tensione a Noto, dove intorno alla mezzanotte sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco nella zona di Piano Alto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento le informazioni risultano ancora frammentate e non è chiaro se vi siano feriti o persone coinvolte direttamente nell’episodio. L’area è stata transennata per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli.