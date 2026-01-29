Sparatoria a Carlentini: ferita una giovane, indagini per possibile scambio di persona

Restano ancora molti aspetti da chiarire sulla grave sparatoria avvenuta nella notte a Carlentini Nord, dove una giovane donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco al volto. L’episodio si è verificato intorno all’1.30 in via del Mare, poco prima dell’incrocio con via Fratelli Rosselli.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura con a bordo tre giovani è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco. Sui sedili anteriori una coppia di giovani di Lentini, entrambi poco meno che venticinquenni, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata al cinema.

Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda presa a noleggio, con accanto la fidanzata. Durante il tragitto, l’auto sarebbe stata improvvisamente affiancata da un altro veicolo, dal quale sarebbero partiti numerosi colpi di pistola, almeno una dozzina, diretti contro l’utilitaria.

In un primo momento i due giovani non si sarebbero resi conto di quanto stava accadendo. Il conducente avrebbe fermato l’auto e, presi dal panico, entrambi si sarebbero rannicchiati all’interno dell’abitacolo. Uno dei proiettili, però, ha raggiunto la giovane al volto, ferendola alla mandibola. Subito dopo la sparatoria, l’auto da cui erano partiti i colpi si è dileguata a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme, la ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Lentini, per poi essere trasferita all’ospedale “Umberto I” di Siracusa, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile dalla mandibola. Le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero al momento tali da far temere per la vita. Illeso il giovane che era alla guida.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carlentini e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Augusta, che hanno avviato immediatamente le indagini. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi, raccolto i bossoli presenti sull’asfalto e ascoltato i due giovani coinvolti. Nel corso della notte sono state sentite anche altre persone che avevano trascorso del tempo con la coppia poco prima dell’agguato.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, procedono a 360 gradi. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di uno scambio di persona. Le due vittime, infatti, non risultano legate a contesti criminali e provengono da famiglie conosciute come oneste e laboriose. La Fiat Panda, essendo un’auto a noleggio, potrebbe essere stata confusa con quella di un altro soggetto. La dinamica dell’agguato, con colpi esplosi all’altezza d’uomo e in numero consistente, lascia però ipotizzare che non si sia trattato di un’intimidazione.